القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة بطولة یاسر جلال في رمضان 2023

القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023 هي قنوات شبكة «الحياة»، و«DMC»، إضافة إلى منصة «Watch IT» الإلكترونية، ومن المقرر عرض أحداث الحلقة الثانية اليوم، بعدما لاقت الحلقة الأولى تفاعلا كبيرا من الجمهور ومحبي العمل، الذي جذب الانتباه من اللحظة الأولى لعرضه على الشاشات، وبدأ الجميع يتداول مشاهد من الأحداث وتوقع سير الأحداث المقبلة.

مسلسل علاقة مشروعة بطولة یاسر جلال

القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023 هي الحياة، وشبكة «DMC»، إذ يذاع المسلسل على قناة الحياة في التاسعة والنصف مساء، وعلى شبكة «DMC»، الساعة 11 ونصف مساءً.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة

أما تردد القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، التي سيعرض أحداث الحلقة الثانية منها اليوم، سنعرضها على النحو التالي:

تردد قناة الحياة الحمراء

التردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة:SD

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز : 27500.

الجودة : HD.

مواعید عرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الثانية

ويعرض الحلقة الثانية على القنوات الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، على قناة الحياة في الساعة 9 ونصف مساءً، بينما على شبكة DMC في تمام الساعة 11 ونصف مساءً.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

وتدور تفاصيل وأحداث مسلسل علاقة مشروعة في رمضان 2023 والتي يقدمها الفنان ياسر جلال، بشخصية رجل أعمال شرقي ورومانسي متزوج من الفنانة مي عمر، ويشاركه في العمل الفنانة داليا مصطفى.