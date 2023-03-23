نقيب القرّاء يشيد بجهود «المتحدة»: تزيد من الوعي الديني

قال الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء، إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تبذل قصارى جهدها لإحياء دولة التلاوة المصرية، ورعاية أهل القرآن والعلماء، لذا أصبحت دولة التلاوة فى عهده تحظى بالتقدير والاحترام فى جميع أقطار العالم، مشيداً بجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى وصفها بأنها تزيد من الوعى الدينى، وتسهم فى إحياء الدور المصرى وصوت مصر الذى يصل إلى كل مكان فى العالم.

«حشاد»: صوت مصر بات مسموعاً في العالم.. وهناك اهتمام بالغ بالقرآن الكريم وأهله

وأضاف «حشاد» لـ«الوطن» أن النقابة رحّبت بفكرة إحياء دولة التلاوة الصحيحة المنضبطة، التى مثلت مصر فيها الريادة، ما جعل الدنيا كلها تتعلم القواعد الصحيحة فى تلاوة القرآن من القراء المصريين ترتيلاً وتجويداً، كما أن وزارة الأوقاف تبذل كل جهد لنشر القرآن الكريم داخل مصر وخارجها وخدمة أهله. وأشار نقيب القراء إلى أن الشركة المتحدة تقدم جهداً وفيراً فى إطلاق قنوات دينية مميزة، من شأنها زيادة الوعى الدينى بطريقة صحيحة وسليمة، وتنشر ما ينفعهم فى أمور دينهم ودنياهم.

وضرب مثلاً بقناة «الناس» التى تعرض خلال شهر رمضان سفراء دولة التلاوة حول العالم عن طريق بث مباشر للصلوات من كل مساجد العالم بصوت قراء مصر، وأيضاً قناة «مصر قرآن كريم»، التى لا تتوقف عن نشر أصوات القراء المصريين المميزين الشباب منهم والقدامى، لتخلق مزيجاً رائعاً يزين أرجاء البيوت المصرية، كما وجّه نقيب القراء الشكر للرئيس «السيسى» على اهتمامه البالغ بالشئون الدينية وخاصة القرآن الكريم وأهله، مكتوباً ومقروءاً ومسموعاً، ولإعادة إحياء دولة التلاوة، فضلاً عن حرصه على تجديد وتطوير مساجد آل البيت والصالحين وجعلها مزارات حسنة الشكل أمام الجميع.