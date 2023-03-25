يرغب جمهور الدراما التلفزيونية، في معرفة القنوات الناقلة لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، الذي يشهد تعاونها الفني الأول مع الكاتب إبراهيم عيسى، والمخرج عادل أديب، خاصة في تجربتها الفنية الأولى بالدراما الصعيدية.

مواعيد مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

وبخصوص القنوات الناقلة لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، سيُعرض العمل حصريًا طوال الشهر الكريم عبر شبكة تليفزيون الحياة في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، حيث يُعرض بعد انتهاء صلاة التراويح على الفور، التي تنقلها القناة على الهواء مباشرة.

مواعید إعادة عرض مسلسل حضرة العمدة

وقررت الحياة، باعتبارها القناة الناقلة لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، عرضه 3 مرات أخرى على مدار اليوم، ليكون هناك فرصة أمام الجمهور في المتابعة وفقاً للتوقيت المناسب لهم، حيث سيُعرض في تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، ويعاد مرة ثانية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، وكذلك الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل حضرة العمدة

وكشفت شبكة تليفزيون الحياة، عبر شريط الأخبار أسفل الشاشة، تردد القناة كونها الناقل الحصري لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، وهو 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

مسلسل حضرة العمدة بطولة وفاء عامر

مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، يضم كل من أحمد رزق، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبد العزيز، وسميحة أيوب، وأحمد بدير، وإدوارد، وحسام داغر، ومحمد مهران وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

أحداث وقصة مسلسل حضرة العمدة

وكان إدوارد حاول خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة، تنظيم لجان إلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي، لفشل مخطط عائلة «صفية الفارس» بترشحها لمنصب العمودية، وذلك من خلال نشر صور لها عبر الصفحات الخاصة بقرية «تل شبوره» لكن سرعان ما ينجح أحمد رزق، في كشف المستور وحذف تلك المنشورات على الفور، وذلك قبل أن تتولى روبي منصب العمودية بشكلٍ رسمي، ولمدة خمسة أعوام.