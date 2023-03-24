روبي تحبط عملية ختان لطفلة في مسلسل حضرة العمدة الحلقة 2

أبدت روبي، التي تُجسد دور الدكتورة صفية الفارس، في مسلسل حضرة العمدة الحلقة 2، رفضها التام لعملية ختان الإناث، وهو الأمر الذي يعتاده أهالي قرية تل شبورة، التي تولت عموديتها حديثًا، حيث أن قطاعا كبيرا من الأهالي لا يُدرك أنّ ذلك جريمة يُعاقب عليها القانون.

وجاءت البداية، عندما سمعت روبي إحدى المساعدات في منزل العائلة داخل قرية تل شبورة، وهي تخبر سميحة أيوب، بأنّ طفلة من أقاربها ستخضع لعملية ختان، حيث ترغب في الاستئذان مبكرًا لتُساند الطفلة في تلك العملية، وسرعان ما انتفضت روبي، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 2، وقالت: «هو لسه فيه حد بيعمل ختان دلوقتي؟.. يلا بينا على العيادة فورًا».

روبي في أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 2

واصطحبت روبي، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 2، المُساعدين وتلك السيدة، وظلت تنصحهم بأن الختان جريمة، بينما يستهزئون بكلامها، كما لجأت روبي لإبلاغ ابن عمها المستشار جلال الفارس الذي يجسده الفنان أحمد رزق، لإنقاذ الموقف، وكذلك إبلاغ مديرية الأمن، وهو الأمر الذي استنكره الجميع.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 2 بطولة روبي

وتشارك روبي في مسلسل حضرة العمدة الحلقة 2 في رمضان 2023، يُشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم سميحة أيوب، وأحمد بدير، وإدوارد، ووفاء عامر، ومحمد مهران، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، وشادي مقار، وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة

ويُعرض مسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023، يوميًا عبر شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، كما يعاد 3 مرات أخرى، وهي الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة العاشرة والنصف صباحًا، وأخيرًا الساعة الرابعة والنصف مساءً، كما يُعرض حصريًا عبر منصة واتش إت.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل حضرة العمدة

ونوهت قناة الحياة، عن ترددها الجديد، بما يسمح للجمهور متابعة مسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023، بشكلٍ جيد، وهو وهو 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.