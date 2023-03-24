موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، التي تكون على قناة سي بي سي العامة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، بعد التفاعل الكبير الذي حدث مع المسلسل خلال أول يومين من شهر رمضان الكريم.

موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، سيكون عبر شبكة قنوات سي بي سي، وذلك في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة عبر قناة cbc، وبعدها بساعة على قناة cbc دراما.

أحداث مسلسل 1000 حمد لله على السلامة

تدور أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، حول شخصية دكتورة تجسدها الفنانة يسرا، وتعود من الخارج من أجل استلام الميراث.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة من بطولة الفنانة يسرا، وشيماء سيف، ومايان السيد، وآدم الشرقاوي.