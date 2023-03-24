موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الجمعة 24-3-2023.. «اعرف هتفطر إمتى»

ساعات قليلة تفصلنا على انتهاء اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية، حيث يتسائل الجميع عن موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الجمعة 24-3-2023 وموعد الإفطار، خصوصًا ربات البيوت، لكي يتسنى لهم الاستعداد للإفطار وتحضير الطعام في الوقت المناسب قبل أذان المغرب.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الجمعة 24-3-2023 وموعد الإفطار، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان طوال شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم

ويأتي موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الموافق ثاني أيام شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 6:10 مساءً، ليعلن انتهاء ثاني أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية، وقرب انطلاق ثالث أيام شهر الصوم.

موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الجمعة 24-3-2023

وجاء موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الجمعة 24-3-2023، وفقًا لإمساكية شهر رمضان 2023 التي ضمت مواقيت الصلاة، وموعد السحور والإمساك، والتي جاءت كالتالي:

عدد ساعات الصوم اليوم الجمعة: 14 ساعة.

موعد السحور: 2:10 صباحًا

موعد الإمساك: 4:10 صباحًا

موعد أذان الفجر: 4:30 صباحًا.

موعد الشروق: 5:56 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:03 ظهرًا.

موعد أذان العصر: 3:32 عصرًا.

موعد أذان المغرب: 6:10 مساءً.

موعد أذان العشاء: 7:27 مساءً.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم

ويعد موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم، أحد أهم اهتمامات ربات البيوت، خصوصًا أنّه مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإفطار، وذلك حتى تتمكن الأمهات والزوجات من تحضير وجبات إفطار ثاني أيام رمضان في الوقت المناسب، فضلًا عن وضع الطعام على المائدة، والتفاف الأسرة حولها قُبيل انطلاق أذان المغرب.

موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم

وكانت الهيئة العامة المصرية للمساحة، قد أعلنت موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم الجمعة، حيث يرفع الأذان في تمام الساعة 6:10 ثم تكون إقامة الصلاة بعدها بدقائق قليلة، وتؤدى صلاة المغرب.

موعد الإفطار اليوم في الفيوم لجمعة 24-3-2023

ويحل موعد الإفطار اليوم في الفيوم لجمعة 24-3-2023، عقب رفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:10 مساءً، حيث يجتمع شمل الأسرة على مائدة الطعام لتناول وجبة الإفطار معًا.