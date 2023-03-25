تشمل إمساكية رمضان 2023 لمحافظة الأقصر مواقيت الصلاة اليوم السبت 25-3-2023 ثالث أيام شهر رمضان المبارك، والتي تضم موعد صلاة الفجر، وموعد الشروق وموعد صلاة الظهر، وموعد صلاة العصر، وموعد صلاة المغرب، وموعد صلاة العشاء.

مواقيت الصلاة في الأقصر اليوم السبت 25-3-2023

مواقيت الصلاة في الأقصر اليوم السبت 25-3-2023 اليوم الثالث بشهر رمضان تحددها هيئة المساحة المصرية وفقا لحسابات الظل وخطوط الطول والعرض المختلفة من محافظة لأخرى.

مواقيت الصلاة اليوم

وتنشر «الوطن» مواقيت الصلاة في الأقصر اليوم السبت 25-3-2023 ومواعيد الأذان في الفروض الخمس وفقا لإمساكية شهر رمضان 2023 لمحافظة الأقصر،

موعد رفع اذان الفجر باليوم الثالث لرمضان 04:28صباحا

موعد الشروق باليوم الثالث لرمضان 05:55 صباحا

موعد رفع أذان الظهر بالثالث لرمضان 12:01 مساء

موعد رفع أذان العصر باليوم الثالث لرمضان 03:28 مساء

موعد رفع أذان المغرب باليوم الثالث لرمضان 06:08 مساء

موعد رفع أذان العشاء باليوم الثالث لرمضان 07:38 مساء.