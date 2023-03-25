نصائح للمسافرين على الطرق السريعة في الطقس السيئ: خففوا السرعة

ضربت موجة من الطقس السيئ حملت رياحًا مثيرة للأتربة وشبورة، مع أمطار رعدية متفاوتة الشدة معظم أنحاء مصر، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية المصرية.

وتستمر حالة الطقس السيئ لعدة ساعات، وتبلغ اليوم ذروتها من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد، مرورا بالقاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناه وشمال الصعيد وسيناء لذا يجب توخى الحيطة والحذر خاصة عند القيادة.

طقس اليوم وتوقعات سقوط الأمطار

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عدة نصائح للمسافرين صباحا خاصة على الطرق السريعة حيث تتعرض طرق السفر المؤدية للقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد والإسكندرية والدلتا ومدن القناة لشبورة صباحا فضلا عن احتمالية سقوط الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة بنسبة من 60 حتى 70% تقريبا.

نصائح الأرصاد الجوية أثناء القيادة صباحا

تشمل النصائح عدة توجيهات أثناء السفر هى:

تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية

تجنب قيادة السيارة لمسافات طويلة، وإذا أمكن تأجيل السفر يتم ذلك

تخفيف السرعة والإضاءة والكشافات أثناء السير.

ترك مسافة بين كل سيارة والأخرى بحالة الاضطرار للقيادة

الالتزام بالحارة عند القيادة

عند التأثر بالشبورة المائية أو سقوط الأمطار بغزارة يفضل إيقاف السيارة وعدم القيادة.

تجنب السير بجانب أعمدة الإنارة.

طرق الصعيد المتأثرة بالطقس

وأعلنت محافظة قنا نصائح للمواطنين أيضا بتجنب السفر والسير على الطرف المتأثرة بموجة الطقس السيئ وبينها بصعيد مصر طريق البحر الأحمر والطريق الصحراوي الغربي، والطريق الصحراوي الشرقي، وجميعها تتأثر برياح مثيرة للأتربة ورمال.