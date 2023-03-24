الكتيبة 101 بـ«لسان الأفارقة».. 150 مليونا يتحدثون اللغة السواحلية بالقارة السمراء

عرضت الحلقة الثانية من مسلسل الكتيبة 101، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نجاح القوات المسلحة في إحباط عملية تهريب أفارقة من إحدى العصابات في سيناء، بعد ورود معلومات من أهالي سيناء تفيد بالعثور على طفلة نجحت في الهرب من تلك العصابة.

وتمكنت القوات المسلحة بعد الحصول على تلك المعلومات من التحرك ومداهمة المزرعة التي تحتمي فيها تلك العصابة.

آسر ياسين يتحدث بلغة أفريقية خلال مشهد بمسلسل الكتيبة 101

وتساءل الكثيرون عن اللغة التي تحدث بها الفنان آسر ياسين، مع الطفلة الأفريقية، حيث قال: «اطمئني، أنتي الآن بأمان، ستكونين بخير وتعودين لأهلك قريبا، لا تخافي، لقد قبضنا على كل الأشرار».

سيد رشاد: الفنان آسر ياسين تحدث باللغة السواحلية

من جهته، قال الدكتور سيد رشاد أستاذ الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «إن الفنان آسر ياسين تحدث في مسلسل الكتيبة 101 باللغة السواحلية التي تعد ثاني أكبر لغة بعد اللغة العربية في شرق إفريقيا، ويتحدث بها 150 مليون نسمة في منطقة شرق إفريقيا وتحديدا في 11 دولة منها 6 في حوض النيل، مثل تنزانيا وكينيا ورواندا وأوغندا وبوروندي بالإضافة إلى أجزاء من الصومال».

اللغة السواحلية متأثرة باللغة العربية

وأضاف «رشاد» لـ«الوطن»: «اللغة السواحلية متأثرة باللغة العربية وهناك علاقات بينها وبين لغات أخرى مثل اللغة الإنجليزية، وتعد لغة رسمية ولغة ثانية ولغة وطنية ولغة تبادل بين المواطنين في شرق القارة الأفريقية».

ويضم مسلسل الكتيبة 101 عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم الفنان عمرو يوسف، وفتحي عبد الوهاب، بالإضافة إلى آسر ياسين، وأحمد صلاح حسني، ووليد فواز، والفنانة وفاء عامر، بجانب الفنانة لبلبة، والفنان خالد الصاوي، والفنانة ميرنا نور الدين، ومحمود حجازي، الطفل منذر مهران، وأحمد عبد الله محمود.