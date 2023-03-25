ناقد فني: عملة نادرة من أفضل المسلسلات في أول حلقتين

أثنى الكاتب الصحفي والناقد الفني عبدالله غلوش على مسلسل عملة نادرة المذاع عبر فضائية «cbc».

وكتب «غلوش» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بعيدًا عن إن عملة نادرة واحد من أفضل المسلسلات من حيث الإيقاع والأحداث في أول حلقتين، تحية خاصة للمخرج ماندو العدل».

وأشاد «غلوش» باختيار الثنائي أحمد عيد ومحمد فهيم في أدوار جديدة وغير متوقعة، وحرصه على وجود المخرج أحمد البدري بين أبطال المسلسل، موضحًا: «واللي متابع قصة المخرج أحمد البدري السنتين اللي فاتوا والحالة النفسية والظروف الصعبة اللي كان بيمر بيها هيعرف قد إيه وجوده في المسلسل ده من أجمل الحاجات اللي حصلت في دراما 2023 كلها مش رمضان بس».

وأثنى غلوش على الرباعيات التي غناها الفنان محمد منير في مسلسل عملة نادرة قائلًا: «توظيف الرباعيات في المسلسل بصوت الكينج محمد منير حاجه فوق الخيال ورباعية النهاردة تحديدًا تستحق عن جدارة لقب عملة نادرة».

ويذاع مسلسل عملة نادرة في تمام الساعة 7 والنصف على قناة CBC، والإعادة ستكون في تمام الساعة 1 ونصف صباحًا، وهو من بطولة نيللي كريم وجمال سليمان.