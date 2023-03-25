كثافات مرورية بالقاهرة والجيزة.. ونصائح لقائدي السيارات خلال سقوط الأمطار

تشهد معظم الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة والطرق الواصلة بينهما، حالة من التكدس المروري، بسبب الأمطار التي شهدتها البلاد مساء أمس، وذلك وسط استنفار أمني من رجال الإدارة العامة للمرور للتسهيل على قائدي المركبات.

تكدس مروري بسبب الأمطار

وبسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد مساء أمس، فإن الشوارع والميادين بمحافظة القاهرة تشهد حالة من الكثافات المرورية، بداية من محور كورنيش النيل، والطريق الدائري، وطريق الحرية، وكوبري الجامعة، ومحور الأوتوستراد.

الطرق الرابطة بين القاهرة والجيزة

وتشهد الطرق الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة، ازدحاما مروريا، خاصة في شارع فيصل الهرم، وكوبري أكتوبر، وشارع البحر الأعظم، وكوبري الجلاء، و15 مايو، وصولا إلى محطة البحوث.

نصائح لقائدي السيارات

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات والدراجات النارية، توخي الحذر أثناء القيادة في الأمطار، وقدمت لهم نصائح عديدة، حتي يتمكنوا من الوصول إلى مقصدهم بشكل آمن، وجاءت كالتالي:

- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، والالتزام بالجانب الأيمن من الطريق.

- تفادي الاستخدام المفاجئ أو الضغط الشديد على الفرامل، حتى لا يؤدي ذلك إلى انزلاق السيارة في أي اتجاه.

- القيادة بسرعات محدودة من 40 إلى 50 مترا بسرعة 100 كيلو.

- التأكد من حالة السيارة قبل السير بها، وتجنب القيادة في الأماكن المنخفضة.

- ترك مسافة آمنة بين السيارة والأخرى لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كيلومترات.

- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.