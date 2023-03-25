يترقب الجمهور مواعيد عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج الحلقة 3 والقنوات الناقلة، لمعرفة تفاصيل جديدة عن أسباب وصية الأب التي تركها قبل وفاته، بشأن نقل ممتلكاته إلى ابنته جميلة فقط، وأسباب حرمان شقيقها وشقيقتها ووالدتهم، وهل الموضوع يتعلق بخيانة الأم وحبها لشخص آخر، واضطر الأب لمعاقبتها بحرمانها من أمواله، وعلاقة ذلك بالتفريق بين الأشقاء، والانحياز لأحدهم على حساب الآخرين.

مواعيد عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج الحلقة 3 والقنوات الناقلة

تأتي مواعيد عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج الحلقة 3 والقنوات الناقلة على النحو التالي، يعرض على قناة cbc الساعة 6:15 مساء، وعلى قناة on tv الساعة 11.15 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 1.15 صباحا، إلى جانب عرض المسلسل على منصة watch it.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

وخلال أحداث مسلسل جميلة الحلقة 2، جرى الكشف عن وجود علاقة عاطفية تجمع بين والدة جميلة وتقوم بدورها سوسن بدر، وطارق الذي يجسد دوره سامح الصريطي، إذ ذهب الأخير لتقديم واجب العزاء في وفاة والد جميلة، وتبادل كلمات الغزل مع الزوجة الأرملة، طالبا منها تنفيذ وعدها بعد انتهاء شهور العدة، دون الكشف عن ماهية هذا الوعد.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، هشام إسماعيل، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، عبير صبري، أحمد الشامي، هاني عادل، ريم سامي، نبيل عيسى، سامح الصريطي، صبري عبدالمنعم، سامية عاطف، رحمة حسن، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج جمال العدل.