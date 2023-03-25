مسلسل جميلة الحلقة 3.. هل تكشف آية أسباب جديدة لوصية الأب؟

يشهد مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج الحلقة 3، تفاصيل أكثر عن سبب الوصية التي تركها والد جميلة قبل وفاته، بشأن نقل ممتلكاته إليها دون باقي أشقائها، وطلبه لها بعدم التراجع عن تنفيذ الوصية بأي شكل، وذلك في الوقت الذي كانت تستعد فيه لتنفيذ رغبة والدتها بشأن نقل كل الميراث باسم الأم فقط، على أن يقوم الأشقاء بتقسيم التركة بعد وفاتها.

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج الحلقة 3

وخلال أحداث مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج الحلقة 3، من المتوقع أن تكشف آية شقيقة جميلة وتقوم بدورها الفنانة سامية عاطف، عن سبب إلحاح الأب على ضرورة أن تتمسك جميلة بالوصية وبحقها في الميراث بمفردها.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

يأتي ذلك في الوقت الذي رأت فيه شقيقة جميلة، في أحداث الحلقة الثانية، والدتها وتجسد دورها سوسن بدر تتبادل كلمات الغزل مع طارق ويقوم بدوره سامح الصريطي، وذلك بعد أيام فقط من وفاة الأب.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة من تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج سامح عبد العزيز، ويشارك ريهام حجاج البطولة عدد من النجوم أبرزهم عبير صبري، سوسن بدر، يسرا اللوزي، هاني عادل، أحمد الشامي، نبيل عيسى، أحمد وفيق، سامح الصريطي، ريم سامي، رحمة حسن، سامية عاطف، صبري عبدالمنعم، عبير منير، ومن إنتاج جمال العدل.