انتظام الدراسة في المحافظات اليوم.. وتعطيلها بالقليوبية لسوء الأحوال الجوية

يبحث أولياء الأمور عن حقيقة تعطل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية في المحافظات، وذلك بعد سقوط أمطار غزيرة ورعدية في عدة مدن وقرى، وانخفاض درجات الحرارة، وفقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

حقيقة تعطيل الدراسة في المحافظات

وتنتظم الدراسة وسير العلمية التعليمية اليوم 25 مارس 2023 في مختلف محافظات الجمهورية، ما عدا محافظة القليوبية، والتي أعلنت أمس على لسان محافظ الإقليم عبد الحميد الهجان، تعطيل الدراسة بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بسبب سوء الأحوال الجوية.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس، وحفاظا على سلامة المواطنين.

انتظام العملية التعليمية بالمحافظات

بينما تشهد كافة المحافظات انتظام سير العملية التعليمية خلال الفترة الصباحية، وحضور الطلاب داخل الفصول الدراسية.

وقال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن كافة المدارس الحكومية والخاصة في مختلف الإدارات التعليمية الـ10 بمدن ومراكز وقرى المحافظة، تشهد انتظام العمل والدراسة وحضور الطلبة.

موجة من الطقس السيئ

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد اليوم السبت، إلى موجة من الطقس السيئ، وانخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وسط توافر فرص لسقوط الأمطار التي تصل إلى رعدية على معظم أنحاء البلاد.

وتسجل درجة الحرارة الكبرى في القاهرة والوجه البحري 21 درجة نهارا، و10 درجات ليلا، وفي الصعيد تسجل درجة الحرارة 24 على الشمال وفي الجنوب 29 درجة مئوية.