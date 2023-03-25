تعرف على مناسك العمرة خطوة بخطوة.. يجب تناول اللقاحات المعتمدة

مع دخول شهر رمضان الكريم المبارك يحاول الكثير أداء العمرة في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية لذا ترصد الوطن مناسك العمرة خطوة بخطوة خاصة أن تطبيق «نسك» هو أداتك الرئيسية من أجل أداء العمرة وحجز موعد لممارسة هذه الشعيرة، إذ يتمّ اختيار موعد محدد لأداء العمرة وإذا لم تجد موعدا شاغرا يجب عليك الانتظار حتى يوجد موعد آخر.

مناسك العمرة خطوة بخطوة.. وأهمية الحصول على لقاحات كورونا

ومن ضمن مناسك مناسك العمرة خطوة بخطوة، بحسب وزارة الحج والعمرة السعودية، هي أن يكون الشخص حاصلا على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وعدد الجرعات المحددة وتناول اللقاحات المعتمدة المختلفة، ولكن ما هي مناسك العمرة خطوة بخطوة؟

وتتضمن مناسك العمرة 4 خطوات رئيسية:

1- الإحرام.

2- الطواف.

3- السعي.

4- الحلق أو التقصير للتحلل من الإحرام.

مناسك العمرة خطوة بخطوة.. وماذا تفعل بعدها ؟

بعد إتمام العمرة وحل الإحرام ترفع المحظورات ويمكن للشخص في هذا الوقت ارتداء الملابس المختلفة والطيب والنكاح، ويكمن زيارة المسجد النبوي وهو ليس ضمن العمرة أو الحج ولكن لأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.

مناسك العمرة خطوة بخطوة وزيارة مقابر أقرب الصحابة للنبي محمد

عندما تصل المسجد النبوي، وتصلي ركعتين عليك الذهاب إلى قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى يمينك مباشرة بخطوتين يمكنك الوقوف أمام قبر أبي بكر الصديق، وبعده بخطوتين قبر الفاروق عمر بن الخطاب، وقال النبي محمد عن أبي بكر وعمر، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أبو بكر وعمر خير أهل السموات وأهل الأرض، وخير من بقي إلى يوم القيامة)، وقال أيضا « أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس ».