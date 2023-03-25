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ضبط شرائط وعبوات مخدرة مع راكبين في مطار القاهرة

كتب:

أيمن حمزة
03:00 م | السبت 25 مارس 2023
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من المخدرات

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من المخدرات

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة، راكب مصري بحوزته شرائط لعقار مخدر، وراكب مصري آخر بحوزته عبوات بها مخدر (CBD).

الحالة الاولي كانت خلال إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيروبي، وتم ضبط راكب مصري بحوزته 20 شريطا بإجمالي 200 قرص لعقار الترامادول المدرج بجداول المخدرات.

أما الحالة الثانية فكانت خلال إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من لندن، إذ  تلاحظ وجود كثافات عضوية داخل عبوات دوائية في حقائب أحد الركاب.

 وتم ضبط 8 عبوات زجاجية وبلاستيكية متنوعة الأشكال والأحجام بداخلهما مخدر CBD، وجرى تحرير محضر ضبط جمركي رقم 73 لسنة 2023 ضد الراكب الأول، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 74 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني، وتم إحالة الراكبين للنيابة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.