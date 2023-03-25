إصابة أب ونجله في انقلاب سيارة ملاكي على «الصحراوي الغربي» بالفيوم

أصيب شخص أربعيني وطفله بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهما لحادث انقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلانها على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، قرب مدينة الفيوم الجديدة بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وانقلابها.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية فيما هرع الجميع لمساعدة المصابين لحين وصول سيارات الشرطة والإسعاف.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من قسم شرطة مدينة الفيوم الجديدة، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة القسم ووجود مصابين.

إصاب أب وطفله

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبينّ انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي، بسبب السرعة الزائدة مما أسفر عن إصابة مدحت محمد عبد اللطيف، 42 سنة، وطفله مهند 15 سنة، بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وذلك أثناء عودتهم من محافظة المنيا إلى محل إقامتهم بالقاهرة بعدما تناولوا الإفطار رفقة أسرهم في أول يومين من شهر الصوم.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهما، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهما بحسب إصابة كل منهما.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.