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عضو شعبة الأسماك: استقرار الأسعار في شهر رمضان.. والبلطي بـ55 جنيها

كتب:

مريم حنفي
12:07 م | السبت 25 مارس 2023
أسعار الأسماك اليوم

أسعار الأسماك اليوم

قال أحمد إسماعيل، عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، إنَّ الأسواق تشهد حالة من الاستقرار الفترة الحالية فيما يتعلق بأسعار كل أنواع الأسماك، مبينًا أن سبب ذلك يعود إلى وفرة المعروض في السوق المحلية متوقعًا استمرار استقرار الأسعار طوال شهر رمضان.

الأسماك الأكثر مبيعاً

وأضاف عضو شعبة الأسماك، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ أسعار الأسماك تختلف من منطقة إلى الأخرى، والإقبال على الشراء مستمر طوال العام، ويزداد في المواسم مثل عيد الفطر وشم النسيم ويعتبر البلطي والسردين والفيليه البلطي والمكرونة الأكثر مبيعاً. 

أسعار الأسماك اليوم 

واستعرض عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية أسعار اليوم والتي جاءت كالتالي: 

يتراوح سعر البلطي ما بين 49 و55 جنيهًا.

فيليه بلطي بين 30 و170 جنيهًا. 

مكرونة سويسي بين 70 و110 جنيهات.

الكابوريا بين 23 و 83 جنيهًا. 

الجمبري بين  170 و260 جنيهًا.

السبيط بين 110 و230 جنيهًا. 

البوري بين 40 و80 جنيهًا.

السردين بين 36 و66 جنيهًا. 

قشر بياض بين 80 و100 جنيه.

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بقلم مريم حنفي