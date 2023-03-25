مخرج «سره الباتع» يمنع أبطال مسلسله من الدخول بسياراتهم.. اعرف السبب

قرر المخرج خالد يوسف منع الممثلين والممثلات ممن يشاركون بأدوار في زمن الحملة الفرنسية ضمن أحداث مسلسله «سره الباتع» من الدخول بسياراتهم إلى موقع تصوير العمل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقال مصدر من داخل المسلسل لـ«الوطن» إنَّ قرار خالد يوسف جاء لرغبته في عدم وجود آثار إطارات السيارات على أرضية الشوارع، ما قد يفسد الملامح العامة لزمن الحملة الفرنسية على مصر، مضيفاً أنَّ أبطال هذه المرحلة تفهموا قرار المخرج كونه يصب في صالح العمل.

خالد يوسف ينتهي من تصوير «سره الباتع» خلال ساعات

وأوضح المصدر أنَّ المخرج خالد يوسف يتبقى أمامه ساعات قليلة للانتهاء من تصوير مسلسل سره الباتع بالكامل، وذلك بعد انتهائه من تصوير فترة العصر الحديث، قبل أيام، والتي يشارك في بطولتها كلاً من أحمد فهمي وريم مصطفى وكوكبة من النجوم.

قائمة أبطال مسلسل "سره الباتع"

ويشارك في بطولة مسلسل "سره الباتع" كل من أحمد فهمي، أحمد السعدني، حسين فهمي، خالد الصاوي، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، محمود قابيل، حنان مطاوع وكوكبة كبيرة من النجوم، والعمل مأخوذ عن رواية "سره باتع" للأديب يوسف إدريس