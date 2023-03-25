أحمد فهمي لـ«الوطن»: ملحمة سره الباتع دفعتني لتأجيل مسلسلاً كوميديا

كشف النجم أحمد فهمي عن تأجيله لمسلسل كوميدي من بطولته، كان من المفترض تقديمه في موسم دراما رمضان 2023، وذلك بسبب إعجابه بطبيعة أحداث مسلسل «سره الباتع» للمخرج خالد يوسف وقتما تلقى عرضاً بشأنه.

وقال أحمد فهمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّه كان يستعد للعودة إلى الدراما التليفزيونية بمسلسل كوميدي، وكُتب منه 5 حلقات استعداداً لانطلاق تصويره وعرضه في الموسم الرمضاني الحالي، مضيفاً أنه تلقى عرض «سره الباتع» في نفس التوقيت، وجلس مع المخرج خالد يوسف فوجد نفسه أمام ملحمة درامية، بحسب قوله.

أحمد فهمي: انبهرت بطريقة حكي وسرد «سره الباتع»

وأضاف «فهمي» قائلاً: «انبهرت بطريقة الحكي والسرد ووافقت على المشاركة في البطولة من الجلسة الأولى، ولكني توجهت لصناع المسلسل الكوميدي الذي كنت أعتزم تقديمه، واتفقت معهم على تأجيله وأشكرهم على احترامهم في التعامل».

أبطال مسلسل «سره الباتع»

ويشارك في بطولة مسلسل سره الباتع كوكبة من النجوم أبرزهم أحمد السعدني، وريم مصطفى، وحسين فهمي، وحنان مطاوع، ومنة فضالي، ونجلاء بدر، وأحمد وفيق، وهالة صدقي، وخالد أنور وكوكبة من النجوم، والعمل مأخوذ عن رواية «سره باتع» للكاتب يوسف إدريس، وسيناريو وإخراج خالد يوسف.