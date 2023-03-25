مواقيت الصلاة في الوادي الجديد الیوم السبت 25-3-2023
كتب:
هدير محمود
03:09 م | السبت 25 مارس 2023
مواقيت الصلاة في الوادي الجديد اليوم السبت
يبحث المسلمون من أبناء محافظة الوادي الجديد عن مواقیت الصلاة في الوادي الجديد اليوم السبت 2023-3-25، بحسب إمساكية محافظة الوادي الجديد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.
مواقيت الصلاة في الوادي الجديد الیوم السبت 25-3-2023
وجاءت مواقيت الصلاة في الوادي الجديد الیوم السبت 25-3-2023 كالتالي:
الفجر 04:35 صباحا
الظهر 12:05 مساءً
العصر 03:33 مساءً
صلاة المغرب 06:12 مساءً
العشاء 07:27 مساءً
موعد أذان الفجر في الوادي الجديد اليوم السبت 2023-3-25
أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان الفجر في الوادي الجديد اليوم السبت 2023-3-25 الساعة 04:35 صباحا.
موعد أذان الظھر في الوادي الجديد اليوم السبت 2023-3-25
ويأتي موعد أذان الظھر في الوادي الجديد الیوم السبت 2023-3-25 الساعة 12:05 مساءً.
موعد أذان العصر في الوادي الجديد اليوم السبت 2023-3-25
ووفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية للمساحة، فإن موعد أذان العصر في الوادي الجديد اليوم السبت 2023-3-25 هو 03:33 مساءً.
موعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم السبت 2023-3-25
تبين من تقرير الهيئة المصرية للمساحة أن موعد اذان المغرب في الوادي الجديد اليوم السبت 2023-3-25 هو 06:12 مساءً.
عدد ساعات الصيام في الوادي الجديد اليوم السبت 2023-3-25
ويبلغ عدد ساعات الصيام في الوادي الجديد اليوم السبت 2023-3-25 طبقا لإمساكية محافظة الوادي الجديد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 13 ساعة و57 دقيقة.