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مواقيت الصلاة في الوادي الجديد الیوم السبت 25-3-2023

كتب:

هدير محمود
03:09 م | السبت 25 مارس 2023
مواقيت الصلاة في الوادي الجديد اليوم السبت

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد اليوم السبت

يبحث المسلمون من أبناء محافظة الوادي الجديد عن مواقیت الصلاة في الوادي الجديد اليوم السبت 2023-3-25، بحسب إمساكية محافظة الوادي الجديد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد الیوم السبت 25-3-2023

وجاءت مواقيت الصلاة في الوادي الجديد الیوم السبت 25-3-2023 كالتالي:

الفجر 04:35 صباحا

الظهر 12:05 مساءً

العصر 03:33 مساءً

صلاة المغرب 06:12 مساءً

 العشاء 07:27 مساءً

موعد أذان الفجر في الوادي الجديد اليوم السبت 2023-3-25

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان الفجر في الوادي الجديد اليوم السبت 2023-3-25 الساعة 04:35 صباحا.

موعد أذان الظھر في الوادي الجديد اليوم السبت 2023-3-25

ويأتي موعد أذان الظھر في الوادي الجديد الیوم السبت 2023-3-25 الساعة 12:05 مساءً. 

موعد أذان العصر في الوادي الجديد اليوم السبت 2023-3-25

ووفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية للمساحة، فإن موعد أذان العصر في الوادي الجديد اليوم السبت 2023-3-25 هو 03:33 مساءً.

موعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم السبت 2023-3-25

تبين من تقرير الهيئة المصرية للمساحة أن موعد اذان المغرب في الوادي الجديد اليوم السبت 2023-3-25 هو 06:12 مساءً. 

عدد ساعات الصيام في الوادي الجديد اليوم السبت 2023-3-25 

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الوادي الجديد اليوم السبت 2023-3-25 طبقا لإمساكية محافظة الوادي الجديد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 13 ساعة و57 دقيقة.

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