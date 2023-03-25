يبحث المسلمون من أبناء محافظة الوادي الجديد عن مواقیت الصلاة في الوادي الجديد اليوم السبت 2023-3-25، بحسب إمساكية محافظة الوادي الجديد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد الیوم السبت 25-3-2023

وجاءت مواقيت الصلاة في الوادي الجديد الیوم السبت 25-3-2023 كالتالي:

الفجر 04:35 صباحا

الظهر 12:05 مساءً

العصر 03:33 مساءً

صلاة المغرب 06:12 مساءً

العشاء 07:27 مساءً

موعد أذان الفجر في الوادي الجديد اليوم السبت 2023-3-25

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان الفجر في الوادي الجديد اليوم السبت 2023-3-25 الساعة 04:35 صباحا.

موعد أذان الظھر في الوادي الجديد اليوم السبت 2023-3-25

ويأتي موعد أذان الظھر في الوادي الجديد الیوم السبت 2023-3-25 الساعة 12:05 مساءً.

موعد أذان العصر في الوادي الجديد اليوم السبت 2023-3-25

ووفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية للمساحة، فإن موعد أذان العصر في الوادي الجديد اليوم السبت 2023-3-25 هو 03:33 مساءً.

موعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم السبت 2023-3-25

تبين من تقرير الهيئة المصرية للمساحة أن موعد اذان المغرب في الوادي الجديد اليوم السبت 2023-3-25 هو 06:12 مساءً.

عدد ساعات الصيام في الوادي الجديد اليوم السبت 2023-3-25

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الوادي الجديد اليوم السبت 2023-3-25 طبقا لإمساكية محافظة الوادي الجديد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 13 ساعة و57 دقيقة.