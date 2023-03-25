أماكن معرض أهلا رمضان في السويس 2023.. أشهرها ميدان الأربعين

تنتشر أماكن معرض أهلا رمضان في السويس 2023 على مستوى جميع الأحياء، وذلك من أجل توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة بالتعاون بين الغرفة التجارية بالمحافظة ومديرية التموين.

أماكن معرض أهلا رمضان في السويس 2023

يتواجد معرض أهلا رمضان على نطاق واسع بأحياء السويس المختلفة، وفقاً لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بالتوسع في إنشاء المنافذ والشوادر التابعة للمعرض لتوفير السلع.

أماكن معرض أهلا رمضان في السويس 2023

وقال المحاسب محمد الملاح، رئيس الغرفة التجارية في محافظة السويس إنه قبل قدوم رمضان تم عقد أكثر من اجتماع بشعب الغرفة التجارية، ومديرية التموين تم خلالها تأكيد المحافظ،على التوسع في إنشاء منافذ وشوادر بيع السلع بأسعار مناسبة

وتابع الملاح عن أماكن معرض أهلا رمضان في السويس 2023 بأنها تتواجد بميدان الأربعين، وهو الميدان الأكثر كثافة سكانية وترددا من أهالي السويس، وتتوافر به جميع السلع، وتنتشر المنافذ بجميع الأحياء في حي فيصل وعتاقة وحى الجناين والسويس

أماكن معرض أهلا رمضان في السويس 2023

المحاسب محمد محسب عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالسويس، أكد أن المعرض في حي الجناين تتمركز في قرية العمدة، والتي تشهد تواجد معرض أهلاً رمضان على مدار العام بأسعار مناسبة وتختلف كثيراً عن الأسواق، ونحرص دائماً على توافر جميع السلع الأساسية،بسعر يناسب المواطنين بالقرى المحيطة.