أماكن معرض أهلا رمضان في أسوان 2023.. تخفيضات على 100 صنف

أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة أسوان، أماكن معرض أهلا رمضان في أسوان 2023 التي شملت معظم مراكز ومدن المحافظة، بتخفيضات تصل حتى 30% على أكثر من 100 صنف، وفقا لبيان محمد أبو القاسم، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة أسوان.

أماكن معرض أهلا رمضان في أسوان 2023

أماكن معرض أهلا رمضان في أسوان 2023 شملت معظم المراكز خاصة مع افتتاح منافذ جديدة مع بداية شهر رمضان المبارك بينها فرع مدينة كوم أمبو فضلا عن تحديد 5 مناطق أخرى سيتم افتتاح منافذ لمعرض أهلا رمضان بها تباعا.

تخفيضات حتى 30 % بمعارض أهلا رمضان

أضاف رئيس الغرفة التجارية بمحافظة أسوان أن السلع الغذائية الأساسية والتموينية والاستهلاكية في منافذ معرض أهلا رمضان 2023، تباع بأسعار مخفضة لدعم المواطنين بتخفيضات تصل إلى 30%، مع الشهر المبارك.

أماكن منافذ معرض أهلا رمضان في أسوان 2023

وكشف مدير الغرفة التجارية بمحافظة أسوان أماكن معرض أهلا رمضان في أسوان 2023

معرض أهلا رمضان بمدينة نصر النوبة في أسوان بجوار نقابة المعلمين.

معرض أهلا رمضان بمدينة أسوان فى حديقة الشيراتون بوسط المدينة.

معرض أهلا رمضان بمركز دراو بجوار مخازن شركة المصرية.

معرض أهلا رمضان بمركز كوم أمبو يقع أمام قصر ثقافة كوم امبوا .

معرض أهلا رمضان بمركز إدفو يقع بجوار موقف الرمادى غرب إدفو