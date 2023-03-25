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القنوات الناقلة لـ مسلسل حمد الله على السلامة بطولة يسرا في رمضان 2023

كتب:

محمود الرفاعى
12:01 م | السبت 25 مارس 2023
يسرا

يسرا

القنوات الناقلة لـ مسلسل حمد الله على السلامة، هي شبكة cbc حصريا في مصر، بطولة النجمة يسرا في رمضان 2023، وهو المسلسل الذي يدور في إطار كوميدي اجتماعي حول سيدة عادة من الخارج من أجل استلام ميراثها من زوجها المتوفى.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا

 CBC، وCBC دراما، هي القنوات الناقلة لـ مسلسل حمد الله على السلامة بطولة يسرا في رمضان 2023، إذ من المقرر أن يبدأ عرض المسلسل على القناة العامة الساعة الرابعة والنصف عصرا يوميا.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل 1000 حمد الله على السلامة 

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا، كالتالي: 

- تردد 11785

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب: رأسي V

- معامل تصحيح الخطأ 5/6 

أحداث وقصة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، بطولة يسرا تتمحور قصته حول الدكتورة سميحة، ونجليها سامح وسامح العائدان من كندا من أجل استلام الميراث.

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