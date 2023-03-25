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أحداث مسلسل حمد الله على السلامة الحلقة 3 بطولة يسرا.. مقالب كوميدية

كتب:

محمود الرفاعى
09:00 ص | السبت 25 مارس 2023
يسرا

يسرا

تشهد أحداث مسلسل حمد الله على السلامة الحلقة 3 بطولة يسرا، تطورات عديدة في الأحداث بسبب مشاجرة يسرا وعلاء مرسي وصفاء جلال، بعد أن وصلت لأقسام الشرطة بسبب تواجدهما في شقتها بدون وجه حق.

مسلسل حمد الله على السلامة بطولة يسرا

أحداث مسلسل حمد الله على السلامة الحلقة 3 بطولة يسرا، ستشمل الحلقة ظهور أكبر للفنان محمد ثروت الذي يجسد دور أكرم الذي ظهر مع نهاية الحلقة الثانية.

مسلسل حمد الله على السلامة.. كوميديا مايان السيد

أحداث مسلسل حمد الله على السلامة الحلقة 3 بطولة يسرا، ستشهد مشاهد ومقالب كوميدية استكمالا لما حدث خلال أول حلقتين.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة من بطولة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومؤدي المهرجانات عنبة، وسما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار، وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.

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بقلم محمود الرفاعى