أماكن معرض أهلا رمضان في الأقصر 2023.. منافذ ثابتة ومتحركة
كتب:
شيماء دراز
07:59 م | السبت 25 مارس 2023
أماكن معرض أهلا رمضان في الأقصر 2023
أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر إقامة معارض أهلا رمضان لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وحددت أماكن معرض أهلا رمضان في الأقصر 2023 في مختلف مراكز المحافظة.
تمركزت أماكن معرض أهلا رمضان في الأقصر 2023 بالمدن الكبرى والقرى التابعة لها مابين مدينة الأقصر وإسنا والبياضية.
أماكن معرض أهلا رمضان في الأقصر 2023
أماكن معرض اهلا رمضان في الأقصر 2023 شملت معارض ثابتة ومنافذ متحركة بسيارات مديرية التموين بالمحافظة، وسيارات محافظة الأقصر ومبادرات بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لمختلف السلع الاستهلاكية والغذائية بتخفيضات تصل حتى 30%.
أماكن معرض اهلا رمضان في الأقصر
حددت الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر أماكن معرض أهلا رمضان في الأقصر 2023 في عدة أماكن متحركة تجوب أنحاء المحافظة وثابتة.
- منفذ معرض أهلا رمضان بمدينة الأقصر معرض السلع الغذائية أمام محطة سكك حديد الأقصر بوسط المدينة
- منفذ معرض أهلا رمضان مدينة إسنا بجوار الوحدة المحلية لمدينة إسنا
- منفذ معرض أهلا رمضان فى مدينة البياضية بجوار الوحدة المحلية لمدينة البياضية .
- منفذ أهلا رمضان بمدينة أرمنت بجوار الوحدة المحلية لمدينة، أرمنت.