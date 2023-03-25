«الصحة»: قرار صيام الحامل في الشهور الأخيرة يعود للمرأة والطبيب

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة عاجلة للسيدات الحوامل، وقالت إذا صامت المرأة الحامل في رمضان، يجب متابعة حالتها الصحية بشكل منتظم على مدار اليوم، مشيرة إلى أنه في حال الشعور بالجوع والعطش يجب عليها الإفطار حفاظًا على صحتها وصحة الجنين، ويأتي ذلك في إطار الحملة التوعوية التي دشنتها وزارة الصحة والسكان لرفع حالة الوعي بين المواطنين خلال شهر رمضان بالعادات الغذائية التي يجب ممارستها والتي يجب البعد عنها لضمان صيام صحي وآمن.

مبادرة العناية بصحة الأم والجنين

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن للمرأة الحامل متابعة حملها من خلال مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين، لافتة إلى أن المبادرة داخل جميع العيادات الصحية على مستوى محافظات الجمهورية وتعمل بشكل يومي عدا يوم الجمعة وهو الإجازة الأسبوعية، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا خلال شهر رمضان.

صيام المرأة الحامل في الشهور الأخيرة

وأضافت وزارة الصحة والسكان، عن صيام المرأة الحامل في الشهور الأخيرة من حملها، أن القرار يعود للمرأة والطبيب المشرف على الحالة، مشيرة إلى أن هناك بعض الحالات التي إذا أخذت قرار الصيام في الشهور الأخيرة تحدث لها مضاعفات؛ إذ تصعب حركتها نظرا لكبر حجم الجنين وقرار صيامها يكون صعبا لذلك لا بد من مراجعة الطبيب.

وطالبت وزارة الصحة، المواطنين؛ بالتواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 لاستقبال جميع التساؤلات والاستفسارات والرد على المواطنين بشكل عاجل ومباشر.