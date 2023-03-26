موعد أذان الفجر في الغربية اليوم الأحد 26-3-2023، يتطلع المواطنون بالمحافظة إلى معرفته، بشكل دائم، من أجل الامتناع عن تناول الطعام، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، وإمساكية رابع أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر في الغربية اليوم الأحد 26-3-2023

موعد أذان الفجر في الغربية اليوم الأحد 26-3-2023، ترصده «الوطن» من خلال السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها، وذالك وفقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية، أن أذان الفجر في مدينة طنطا يكون في تمام الساعة 4:25 صباحا، والإمساك 4:05 صباحا.

عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 26-3-2023 في الغربية

وجاء عدد ساعات الصوم في محافظة الغربية، لرابع أيام شهر رمضان المبارك، 14 ساعة و 6 دقائق، ويرفع الأذان لصلاة الفجر 4:25 صباحا، وموعد الإفطار وقت رفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:11 مساء، وصلاة العشاء 7:30 مساء، وفقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية والحسابات الفلكية، وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريا.