أماكن معرض أهلا رمضان في دمياط 2023 بتخفيضات حتى 35%

أعلنت مديرية التموين بمحافظة دمياط عن افتتاح عدة منافذ لمعرض أهلا رمضان بشتى مدن المحافظة، حيث قال علي الغزاوي وكيل وزارة التموين في محافظة دمياط فى بيان له إن أماكن معرض أهلا رمضان في دمياط 2023 تشمل مختلف مدن دمياط.

أماكن معرض أهلا رمضان في دمياط 2023

المدن الكبرى والقرى، منها المنافذ الثابتة بدمياط والزرقا والشعراء ودمياط الجديدة وفارسكور فضلا عن منافذ معرض أهلا رمضان المتحركة وجيعها توفر سلع غذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل حتى 35%.

أماكن معرض أهلا رمضان في دمياط 2023

أماكن معرض أهلا رمضان في دمياط 2023 المتحركة وفقا لمديرية التمموين بمحافظة دمياط تشمل، سيارات مديرية التموين وسيارات المحافظة، وسيارات مبادرات بيع السلع الغذائية باسعار مخفضة مثل أمان وكلنا واحد، ويتم طلبها بواسطة الوحدة المحلية للمدينة.

وتنشر «الوطن» خريطة أماكن معرض أهلا رمضان في دمياط 2023 وفقا لمديرية التموين بدمياط: