أماكن معرض أهلا رمضان في دمياط 2023 بتخفيضات حتى 35%
كتب:
شيماء دراز
06:50 م | السبت 25 مارس 2023
أماكن معرض أهلا رمضان في دمياط 2023
أعلنت مديرية التموين بمحافظة دمياط عن افتتاح عدة منافذ لمعرض أهلا رمضان بشتى مدن المحافظة، حيث قال علي الغزاوي وكيل وزارة التموين في محافظة دمياط فى بيان له إن أماكن معرض أهلا رمضان في دمياط 2023 تشمل مختلف مدن دمياط.
أماكن معرض أهلا رمضان في دمياط 2023
المدن الكبرى والقرى، منها المنافذ الثابتة بدمياط والزرقا والشعراء ودمياط الجديدة وفارسكور فضلا عن منافذ معرض أهلا رمضان المتحركة وجيعها توفر سلع غذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل حتى 35%.
أماكن معرض أهلا رمضان في دمياط 2023
أماكن معرض أهلا رمضان في دمياط 2023 المتحركة وفقا لمديرية التمموين بمحافظة دمياط تشمل، سيارات مديرية التموين وسيارات المحافظة، وسيارات مبادرات بيع السلع الغذائية باسعار مخفضة مثل أمان وكلنا واحد، ويتم طلبها بواسطة الوحدة المحلية للمدينة.
وتنشر «الوطن» خريطة أماكن معرض أهلا رمضان في دمياط 2023 وفقا لمديرية التموين بدمياط:
- منفذ معرض أهلا رمضان بمدينة دمياط المُقام بجوار مستشفى الهلال بمدينة دمياط
- منفذ معرض أهلا رمضان بميدان الساعة وسط مدينة دمياط
- منفذ معرض أهلا رمضان بمركز كفر سعد بالطريق السريع
- منفذ معرض أهلا رمضان بالسوق الحضارية بمدينة فارسكور
- منفذ معرض أهلا رمضان بوسط مدسنة الزرقا
- منفذ معرض أهلا رمضان في مدينة دمياط الجديدة أمام بوابة حديقة دمياط الجديدة العامة