رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الغرفة التجارية: استقرار أسعار الأسماك في الأسواق.. البلطي بـ59 جنيها

كتب:

مريم حنفي
06:15 م | الثلاثاء 21 مارس 2023
أسعار الأسماك اليوم

أسعار الأسماك اليوم

قال إبراهيم فوزي، عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأسماك خلال الفترة الحالية تشهد استقرارا في ظل تراجع أنواعا معينة، نتيجة وفرة المعروض في السوق المحلية.

أنواع الأسماك الأكثر مبيعا

وأضاف فوزي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الأسماك تختلف من منطقة إلى الأخرى، والإقبال على الشراء مستمر طوال العام، ويزداد في المواسم مثل عيد الفطر وشم النسيم ويعتبر البلطي والسردين والفيليه البلطي والمكرونة الأكثر مبيعا.

أسعار الأسماك اليوم

واستعرض عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، أسعار اليوم، والتي جاءت كالتالي: 

يتراوح سعر البلطي ما بين 59 و61 جنيهًا.

فيليه بلطي بين 40 و190 جنيهًا. 

مكرونة سويسي بين 70 و110 جنيهات.

الكابوريا بين 25 و 75 جنيهًا. 

الجمبري بين  170 و250 جنيهًا.

السبيط بين 110 و210 جنيهات. 

البوري بين 40 و60 جنيهًا.

السردين بين 32 و66 جنيهًا. 

قشر بياض بين 70 و110 جنيهات.

اقرأ المزيد:

اسعار الزيت والسلع الغذائية في معارض أهلا رمضان

اسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية ومحلات الجزارة اليوم الأحد

اسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29-3-2022 في البنوك

انخفاض اسعار الدواجن اليوم.. «الشعبة» توضح السبب

اسعار العملات الاجنبية القديمة: تصل إلى ملايين الجنيهات

اسعار حلاوة المولد 2021

استقرار اسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم

اسعار سيارات ميتسوبيشي أكسباندر موديل 2022

استقرار اسعار البيض اليوم .. والطبق البلدي بـ 51 جنيها

اسعار فندق العلمين الساحل الشمالي.. الأسبوع بـ245 ألف جنيه
بقلم مريم حنفي