الغرفة التجارية: استقرار أسعار الأسماك في الأسواق.. البلطي بـ59 جنيها

قال إبراهيم فوزي، عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأسماك خلال الفترة الحالية تشهد استقرارا في ظل تراجع أنواعا معينة، نتيجة وفرة المعروض في السوق المحلية.

أنواع الأسماك الأكثر مبيعا

وأضاف فوزي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الأسماك تختلف من منطقة إلى الأخرى، والإقبال على الشراء مستمر طوال العام، ويزداد في المواسم مثل عيد الفطر وشم النسيم ويعتبر البلطي والسردين والفيليه البلطي والمكرونة الأكثر مبيعا.

أسعار الأسماك اليوم

واستعرض عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، أسعار اليوم، والتي جاءت كالتالي:

يتراوح سعر البلطي ما بين 59 و61 جنيهًا.

فيليه بلطي بين 40 و190 جنيهًا.

مكرونة سويسي بين 70 و110 جنيهات.

الكابوريا بين 25 و 75 جنيهًا.

الجمبري بين 170 و250 جنيهًا.

السبيط بين 110 و210 جنيهات.

البوري بين 40 و60 جنيهًا.

السردين بين 32 و66 جنيهًا.

قشر بياض بين 70 و110 جنيهات.