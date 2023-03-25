أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في دمياط 2023.. أقل من سعر الجملة
كتب:
شيماء دراز
06:46 م | السبت 25 مارس 2023
أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في دمياط 2023
افتتحت محافظة دمياط عددا من منافذ معرض أهلا رمضان لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان المبارك حيث حددت أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في دمياط 2023 بتخفيضات حتى 35%.
وتشمل التخفيضات في أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في دمياط 2023 السلع الاستهلاكية والغذائية التموينية والمتعاقد عليها مع شركات خارجية على حد سواء.
أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في دمياط 2023
أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في دمياط 2023 تشرف عليها داخل منافذ معرض أهلا رمضان المنتشرة بدمياط مديرية التموين بمحافظة دمياط، حرصا على تنفيذ التخفيضات المعلن عنها بكل سلعة بالمنافذ الثابتة والمتحركة ما بين مدن دمياط ودمياط الجديدة وفارسكور والزرقا وكفر سعد.
خريطة أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في دمياط
تنشر «الوطن» خريطة أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في دمياط 2023 وفقا لمديرية التموين بمحافظة دمياط:
- سعر كيلو العدس بمعرض أهلا رمضان 22 جنيها.
- سعر كيلو الأرز المعبأ بمعرض أهلا رمضان 15 جنيها.
- سعر كيس المكرونة بمعرض أهلا رمضان بـ9 جنيهات.
- سعر كيلو الدقيق بمعرض أهلا رمضان 17 جنيها.
- سعر زجاجة الزيت 680 مللي بـ39 جنيها.
- سعر كرتونة البيض بمعرض أهلا رمضان 95 جنيها.
- سعر كيلو اللحمة البلدي بمعرض أهلا رمضان 180 جنيها.