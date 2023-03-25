أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في دمياط 2023.. أقل من سعر الجملة

افتتحت محافظة دمياط عددا من منافذ معرض أهلا رمضان لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان المبارك حيث حددت أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في دمياط 2023 بتخفيضات حتى 35%.

وتشمل التخفيضات في أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في دمياط 2023 السلع الاستهلاكية والغذائية التموينية والمتعاقد عليها مع شركات خارجية على حد سواء.

أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في دمياط 2023

أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في دمياط 2023 تشرف عليها داخل منافذ معرض أهلا رمضان المنتشرة بدمياط مديرية التموين بمحافظة دمياط، حرصا على تنفيذ التخفيضات المعلن عنها بكل سلعة بالمنافذ الثابتة والمتحركة ما بين مدن دمياط ودمياط الجديدة وفارسكور والزرقا وكفر سعد.

خريطة أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في دمياط

تنشر «الوطن» خريطة أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في دمياط 2023 وفقا لمديرية التموين بمحافظة دمياط: