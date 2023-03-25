حسين فهمي لـ «الوطن»: شخصية كليمان في مسلسل سره الباتع خطفتني بمجرد قراءة السيناريو

خطف الفنان حسين فهمي الأنظار مع أول ظهور ضمن أحداث مسلسل سره الباتع، بشخصية العالم الفرنسي كليمان، أحد العلماء الذين قدموا مع الحملة الفرنسية تحت قيادة نابليون بونابرت، إلى مصر.

وقال الفنان حسين فهمي لـ «الوطن»، إن شخصية كليمان خطفته منذ اللحظة الأولى لقراءة السيناريو، لأنها شخصية ثرية مليئة بالخطوط الدرامية، وهو عالم فرنسي أحب المصريين وأحب التواجد معهم.

حسين فهمي يتحدث عن مسلسل سره الباتع

وكشف الفنان حسين فهمي، عن أنه استعان بكثير من المعلومات عن الحملة الفرنسية من أجل التحضير لشخصية كليمان، خاصة أنه أجرى دراسات على الحملة من قبل، وبالطبع ساعده المخرج خالد يوسف، وعبر عن سعادته بالمشاركة معه في المسلسل، خاصة أنها المرة الأولى التي يخوض فيها «يوسف» تجربة الدراما.

وعبر الفنان حسين فهمي، عن سعادته بفريق العمل الكبير، مؤكدا أن وجود هذا الكم من الفنانين في عمل واحد جعل له ثقل، لأنه بالفعل عمل مهم يوثق دراما تاريخية مهمة للغاية.

أبطال مسلسل سره الباتع

يذكر أن مسلسل سره الباتع يشارك فيه كوكبة من الفنانين منهم أحمد فهمي وأحمد صلاح السعدني وحنان مطاوع وريم مصطفى وحسين فهمي وصلاح عبد الله وأحمد عبد العزيز وخالد الصاوي وغيرهم.