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تفاصيل مشاركة محافظة بني سويف في «ساعة الأرض» لترشيد استهلاك الطاقة

كتب:

عمرو رجب
08:27 م | السبت 25 مارس 2023
ديوان عام محافظة بني سويف

ديوان عام محافظة بني سويف

أعلنت محافظة بنى سويف عن مشاركتها فى ساعة الأرض، مساء اليوم السبت، من خلال تنسيق الإدارة العامة لشئون البيئة بديوان عام المحافظة مع الوحدات المحلية بدائرة المحافظة، لاختيار أحد الأماكن السياحية بنطاق كل وحده محلية، لإطفاء الأنوار غير الضرورية بها، وذلك لمدة ساعة ابتداء من الساعة 8.30 حتى 9.30.

توعية المواطنين بتوفير الطاقة

يأتي ذلك تزامنًا مع الحدث العالمي ساعة الأرض الذي تحتفل فيه جميع دول العالم بهدف توعية المواطنين بتوفير الطاقة وخفض الانبعاثات الناتجة من المشروعات الصناعية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، التي تؤثر في المناخ وتهدد حياة سكان الكرة الأرضية، كما يعد رسالة قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

تعليمات مباشرة بخفض الإضاءة غير الضرورية 

وأصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، تعليماته، لقطاع الكهرباء ورؤساء المدن والأحياء بإطفاء الأنوار غير الضرورية والتي لا تؤثر على السلامة العامة لمدة ساعة واحدة في المديريات والمصالح والمباني العامة التابعة للمحافظة، مثل المباني الخدمات والإدارات التعليمية ومباني الأحياء والمراكز باستثناء غرف العمليات والمستشفيات ومحطات المياه والمرافق الأساسية بالمحافظة.

كل ما تريد معرفة عن ساعة الأرض 

وأوضحت الدكتورة أسماء سامي مدير إدارة شئون البيئة إلى أن ساعة الأرض هي حدث عالمي سنوي من تنظيم الصندوق العالمي للطبيعة، وهو أكبر حركة شعبية تسعى للمحافظة على البيئة في مواجهة التغيرات المناخية، ويجري خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات ومُلاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة في آخر سبت من شهر مارس. 

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