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توزيع 5 آلاف و653 سلة غذائية في بنجلاديش والسودان والسنغال بمناسبة رمضان

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أ ش أ
08:17 م | السبت 25 مارس 2023
مركز الملك سلمان للإغاثة - أرشيفية

مركز الملك سلمان للإغاثة - أرشيفية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 500 سلة غذائية في مدينتي إنام مديكل كوليج وشابار بجمهورية بنجلاديش، استفاد منها 500 أسرة بواقع 3 آلاف فرد، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بجمهورية بنجلاديش للعام 2023.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، اليوم السبت، أن ذلك يأتي ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.

توزيع سلة غذائية رمضانية في السودان 

وفي سياق متصل، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 400 سلة غذائية رمضانية في مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 2558 فردًا، كما جرى توزيع 2500 سلة غذائية في محلية زالنجي بولاية وسط دارفور في جمهورية السودان، استفاد منها 19 ألفًا و483 فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا.

تدشين مشروع سلة إطعام

وفي جمهورية السنغال بمقر سفارة خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة داكار، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع سلة إطعام، الذي يستهدف المشروع توزيع 2253 سلة غذائية تزن الواحدة منها 70 كيلو جرامًا تشمل المواد الغذائية الأساسية كالأرز والزيت والسكر، يستفيد منها 20 ألفا و277 فردًا، في 4 مناطق تابعة للعاصمة داكار.

كما دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في بريتوريا بجمهورية جنوب أفريقيا برنامجي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتوزيع التمور وتفطير الصائمين، لمسلمي جمهورية جنوب أفريقيا والدول التابعة للملحقية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.

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