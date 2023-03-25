السعودية: يحق للشخص أداء العمرة مرة واحدة فقط في رمضان

جددت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية تأكّيد أنَّ الشخص يحق له أداء العمرة مرة واحدة في شهر رمضان المبارك مع عدم السماح بالتكرار من أجل إعطاء فرصة للجميع لأداء الشعيرة.

أهمية القيام بالعمرة مرة واحدة في رمضان

وذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية في عددها الصادر اليوم السبت، أنَّ أداء الشخص العمرة مرة واحدة في رمضان سيعمل بشكل كبير على إتاحة الفرصة أمام الآخرين لأداء المناسك بطمأنينة ويسر.

ضرورة اختيار موعد عبر نسك

وأشارت الوزارة إلى أنه يجب على الشخص الذي سيعمل على أداء العمرة الحصول على تصريح من تطبيق نسك لأداء العمرة وسيتم ذلك عبر مواقيت محددة ويستطيع الشخص إلغاء الموعد الذي حصل عليه من أجل الحصول على تصريح جديدة، وإذا لم يجد موعد متاح يمكن أن يدخل مجددا حتى يجد وقت متاح لأداء العمرة.

حديث نبوي

وورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديثا نبويا قال فيه، وعنِ ابنِ عباسٍ، رضي اللَّه عنهُما، أنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: «عُمرَةٌ في رمَضَانَ تَعدِلُ حجة أَوْ حَجَّةً مَعِي». وجاء هذا للترغيب في الأعمال الصالحة في شهر رمضان الكريم شهر المغفرة.