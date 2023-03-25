السعودية: يحق للشخص أداء العمرة مرة واحدة فقط في رمضان
كتب:
عمرو حسني
11:54 ص | السبت 25 مارس 2023
مكة المكرمة
جددت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية تأكّيد أنَّ الشخص يحق له أداء العمرة مرة واحدة في شهر رمضان المبارك مع عدم السماح بالتكرار من أجل إعطاء فرصة للجميع لأداء الشعيرة.
أهمية القيام بالعمرة مرة واحدة في رمضان
وذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية في عددها الصادر اليوم السبت، أنَّ أداء الشخص العمرة مرة واحدة في رمضان سيعمل بشكل كبير على إتاحة الفرصة أمام الآخرين لأداء المناسك بطمأنينة ويسر.
ضرورة اختيار موعد عبر نسك
وأشارت الوزارة إلى أنه يجب على الشخص الذي سيعمل على أداء العمرة الحصول على تصريح من تطبيق نسك لأداء العمرة وسيتم ذلك عبر مواقيت محددة ويستطيع الشخص إلغاء الموعد الذي حصل عليه من أجل الحصول على تصريح جديدة، وإذا لم يجد موعد متاح يمكن أن يدخل مجددا حتى يجد وقت متاح لأداء العمرة.
حديث نبوي
وورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديثا نبويا قال فيه، وعنِ ابنِ عباسٍ، رضي اللَّه عنهُما، أنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: «عُمرَةٌ في رمَضَانَ تَعدِلُ حجة أَوْ حَجَّةً مَعِي». وجاء هذا للترغيب في الأعمال الصالحة في شهر رمضان الكريم شهر المغفرة.