مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم السبت 25-3-2023:.. اعرف موعد الإفطار

أعلنت الهيئة العامة المصرية للمساحة، مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم السبت 25-3-2023، والموافق ثالث أيام شهر رمضان المبارك متضمنًا موعد السحور والإمساك، فضلًا عن موعد الإفطار، بالإضافة إلى مواقيت كافة الصلوات الخمس، حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم، وذلك بينما يمر شهر الصيام سريعًا.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم السبت 25-3-2023، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان طوال شهر الصوم المبارك.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم السبت 25-3-2023

وتضمنت إمساكية شهر رمضان 2023، مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم السبت 25-3-2023، تشمل عدد ساعات الصوم في ثالث أيام شهر الصيام، والسحور، والإمساك، والشروق التي جاءت كالتالي:

موعد السحور: 2:09 صباحًا.

موعد الإمساك: 4:09 صباحًا.

موعد الشروق: 5:55 صباحًا

أذان الفجر في الفيوم اليوم السبت 25-3-2023

وجاء موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم السبت 25-3-2023 وفقًا لإمساكية شهر رمضان، في تمام الساعة 4:29 صباحًا، حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم السبت 25-3-2023

ويأتي موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم السبت 25-3-2023 الموافق ثالث أيام شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 12:03 ظهرًا حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

موعد أذان العصر في الفيوم اليوم السبت 25-3-2023

ووفقًا لإمساكية شهر رمضان المبارك، فإنّ موعد أذان العصر في الفيوم اليوم السبت 25-3-2023، في ثالث أيام شهر الصوم يأتي في تمام الساعة 3:32 عصرًا حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم السبت 25-3-2023

وفيما يخص موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم السبت 25-3-2023، الموافق ثالث أيام شهر الصيام، فإنّه يأتي في تمام الساعة 6:11 مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

موعد أذان العشاء في الفيوم اليوم السبت 25-3-2023

ويرفع أذان العشاء في الفيوم اليوم السبت 25-3-2023، في تمام الساعة 7:28 دقيقة مساءً حسب التوقيت المحلي.

عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم السبت 25-3-2023

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم السبت 25-3-2023 نحو 14 ساعة ودقيقتين في ثالث أيام شهر الصيام، التي تزداد بصورة يومية حتى تصبح 14 ساعة و51 دقيقة في آخر أيام شهر الصوم.