السيطرة على حريق شقة سكنية في منزل من 3 طوابق ببني سويف

شب حريق في شقة بالطابق الثالث بمنزل مكون من 3 طوابق بطريق بني سويف الفيوم بمدينة بني سويف، مساء اليوم السبت، دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإطفاء وسيطرت قوات الحماية المدنية قبل امتداد الحريق إلى المنازل المجاورة، وأسفر الحريق عن احتراق أثاث الشقة.

نشوب حريق في شقة بمنزل ببني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق شقة بالطابق الثالث بمنزل مكون من 3 طوابق بطريق بني سويف الفيوم بمدينة بني سويف، مساء اليوم السبت

ووجه «حلمي» بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوجيه سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، والسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة.

سيارتان إطفاء لإخماد الحريق

وانتقلت سيارتا إطفاء لموقع البلاغ، وتمكنت بمعاونة الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها للمنازل المتاخمة، وتبين أن الحريق أسفر عن احتراق أثاث الشقة دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، وأن أسبابه الأولية للحريق ماس كهربائي.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق ببني سويف، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتشكيل لجنة لمعاينة موقع الحريق لمعرفة أسباب اندلاع النيران، وندب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق.