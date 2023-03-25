«ملحمة التطوع».. الشباب جنود مجهولون في «مبادرات الخير» (ملف خاص)

هم الجنود المجهولون، شركاء النجاح على الأرض، شباب وفتيات من أعمار مختلفة وثقافات متنوعة، بعضهم من «بحرى» وبعضهم من قلب الصعيد، فى كل مكان فى مصر قرروا أن يقدموا أوقاتهم وجهودهم ليصنعوا تغييراً حقيقياً على أرض الواقع، يسهم فى تحسين الأوضاع المعيشية ويخفف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجاً.

أعداد كبيرة من المتطوعين والمتطوعات تخطت 250 ألف شاب وفتاة، تحولوا إلى كتائب عمل فى جميع المحافظات، داخل القرى والتوابع والنجوع، يطرقون الأبواب، يجمعون مطالب الأهالى واحتياجاتهم، يشرفون على تنظيم قوافل الخير والتنمية، يسلمونها يداً بيد إلى امرأة ورب أسرة وطفل وفق قاعدة بيانات تم إعدادها بطريقة علمية بالتنسيق مع الجهات الرسمية. هؤلاء الشباب والفتيات هم أبطال المبادرات الاجتماعية والتنموية التى خرجت إلى النور خلال السنوات الأخيرة، منذ تدشين المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى يناير ٢٠١٩، وإطلاق مبادرة «قطار الخير» فى أبريل ٢٠٢١، ثم خروج التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى إلى النور فى مارس ٢٠٢٢ كمظلة للجمعيات والمؤسسات الخيرية، وصولاً إلى مبادرة «ستر وعافية» فى نوفمبر ٢٠٢٢، والحدث الخيرى الأكبر فى مارس ٢٠٢٣ بالإعلان عن مبادرة «كتف فى كتف».

«الوطن» ترصد جهود هؤلاء من الجنود المجهولين، الذين تلقوا الإشادة والتحية من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى احتفالية استاد القاهرة الأخيرة، والذين لولاهم ما تحقق الحلم، وما وصل الخير إلى أصحابه من أهالينا الطيبين.