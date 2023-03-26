يتساءل أهالي محافظة دمياط، عن موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الأحد 26-3-2023، رابع أيام شهررمضان المبارك، ليمكن لهم تحديد موعد وجبة السحور والإمساك.

موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الأحد 26-3-2023

موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الأحد 26-3-2023، رابع أيام شهر رمضان المبارك، قبل رفعه بمساجد دمياط يسبقه العديد من التواشيح والابتهالات الدينية من الأئمة بمساجد دمياط مما يميزالشهر الكريم ويكسبه بهجة وروحانية.

موعد أذان الفجر بدمياط

يحين موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الأحد 26-3-2023، رابع أيام شهر رمضان، في تمام الساعة 4:24 صباحًا وفقًا لإمساكية الشهر الكريم التي أعلنتها هيئة المساحة المصرية لهذا العام، التي تضم مواقيت الصلاة وموعد الشروق.

موعد أذان الفجر اليوم

ويأتي موعد أذان الفجر باليوم الرابع من شهر رمضان المبارك بمحافظة دمياط، بفارق دقيقة واحدة عن اليوم الثالث بشهر رمضان المبارك.