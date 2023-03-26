رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الأحد 26-3-2023

كتب:

شيماء دراز
12:09 ص | الأحد 26 مارس 2023
موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الأحد 26-3-2023

موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الأحد 26-3-2023

يتساءل أهالي محافظة دمياط، عن موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الأحد 26-3-2023، رابع أيام شهررمضان المبارك، ليمكن لهم تحديد موعد وجبة السحور والإمساك.

موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الأحد 26-3-2023

موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الأحد 26-3-2023، رابع أيام شهر رمضان المبارك، قبل رفعه بمساجد دمياط يسبقه العديد من التواشيح والابتهالات الدينية من الأئمة بمساجد دمياط مما يميزالشهر الكريم ويكسبه بهجة وروحانية.

موعد أذان الفجر بدمياط

يحين  موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الأحد 26-3-2023، رابع  أيام شهر رمضان، في تمام الساعة 4:24 صباحًا وفقًا لإمساكية الشهر الكريم التي أعلنتها هيئة المساحة المصرية لهذا العام، التي تضم مواقيت الصلاة وموعد الشروق.

موعد أذان الفجر اليوم

ويأتي موعد أذان الفجر باليوم الرابع من شهر رمضان المبارك بمحافظة دمياط، بفارق دقيقة واحدة عن اليوم الثالث بشهر رمضان المبارك.

 

اقرأ المزيد:

موعد أذان الفجر في محافظة الجيزة اليوم السبت 25-3-2023

موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة اليوم السبت 25-3-2023

موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم السبت 25-3-2023

موعد أذان الفجر في مطروح اليوم السبت 25-3-2023
بقلم شيماء دراز