مواعید عرض مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023 والقنوات الناقلة

يتطلع قطاع كبير من الجمهور إلى معرفة مواعید عرض الحلقة الرابعة من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، والذي يجسد من خلاله شخصية «جعفر العمدة» المقيم بمنطقة السيدة زينيب.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة بطولة رمحمد رمضان

وتأتي مواعید عرض الحلقة الرابعة من مسلسل جعفر العمدة، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، عبر شبكة تليفزيون dmc، يوميا طوال شهر رمضان الكريم، حيث ان العمل مكون من 30 حلقة.

مواعید عرض مسلسل جعفر العمدة

وبخصوص مواعید عرض الحلقة الرابعة من مسلسل جعفر العمدة، يُعرض مرتين في الإعادة، حيث جاءت موعد الإعادة الأولى في تمام الساعة الخامسة صباحًا، والثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء يوميا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم محمد رمضان، ومي كساب، وإيمان العاصي، بيومي فؤاد، وعصام السقا، ومنة فضالي، وهالة صدقي، ومنذر رياحنة، طارق النهري، أحمد داش، لمي كتكت، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل جعفر العمدة

وكشفت شبكة تليفزيون dmc، القناة الناقلة لمسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023، وهو 12124، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.