حضرة العمدة روبي تحارب ختان الإناث في الحلقة الثالثة

نجحت روبي، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 3 بطولة روبي في رمضان 2023، في وقف جريمة ختان طفلة من قرية تل شبورة التي تتولى عموديتها، حيث إنها ترى ذلك جريمة يُعاقب عليها القانون، بينما يعتقد أهالي القرية أنها إجراء لا بد منه.

واقتحمت روبي، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 3 بطولة روبي في رمضان 2023، العيادة دون استئذان وقبل ثوانٍ من بدء جراحة الختان، الأمر الذي أغضب الطبيبة، والتي قالت إنها لم ترتكب أي خطأ طبي، خاصة وأنها لم تُجبر أي شخص على إجراء العملية.

وحاولت روبي أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 3 بطولة روبي في رمضان 2023، أنّ تنصح الطبيبة وأهل البنت، بأن تلك العملية بمثابة تشويه للطفلة، وأن ذلك انتهاك للخصوصية، كما ستحاول تحرير بلاغ ضد الطبيبة ووقفها عن ممارسة المهنة.

روبي في موقف صادم بمسلسل حضرة العمدة

وفوجئت روبي، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 3 بطولة روبي في رمضان 2023، بأنّ أسرة الطفلة أنكرت خضوعها لعملية ختان، بينما الأمر كان مُجرد علاج ابنتها من التهابات وسخونية.

أحمد رزق يشيد بموقف روبي بعد موقفها من ختان الإناث

وحاول أحمد رزق، الذي يُجسد دور جلال الفارس، ابن عم صفية الفارس، إقناعها بعدم تقديم بلاغ، منعا لـ«الشوشرة»، رغم قيمة ما فعلته روبي، ورغبتها في رفع راية العلم والإنسانية والقانون.

وهددت روبي الطبيبة حال تكرار جريمتها مرة أخرى، إذ قالت: «أنا المرة دي مجرد وجهت لها إنذار، لكن المرة الجاية هسجنها».

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

مسلسل حضرة العمدة، يُشارك في بطولته بجانب روبي، كل من أحمد رزق، وأحمد بدير، وإيهاب فهمي، ومحمد محمود عبد العزيز، وسميحة أيوب، ونهلة سلامة، ووفاء عامر وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.