القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، هي قنوات شبكة «الحياة»، و«DMC»، إضافة إلى منصة «Watch IT» الإلكترونية، ومن المقرر عرض أحداث الحلقة الرابعة اليوم، بعدما لاقت الحلقات الأولى والثانية والثالثة تفاعلًا كبيرًا من الجمهور ومحبي العمل، وبدأ الجميع يتداول مشاهد من المسلسل وتوقع سير الأحداث المقبلة، في انتظار باقي الـ15 حلقة من العمل الدرامي.

مسلسل علاقة مشروعة بطولة یاسر جلال

ويحرص جمهور مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، على متابعة أحداث الحلقة الرابعة، إذ يذاع المسلسل على قناة الحياة في التاسعة والنصف مساء، وعلى شبكة «DMC»، الساعة 11 ونصف مساءً.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة

أما تردد القنوات الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال، التي سيعرض أحداث الحلقة الرابعة منها اليوم، نستعرضها على النحو التالي:

تردد قناة الحياة الحمراء

التردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة:SD

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز : 27500.

الجودة : HD.

مواعید عرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الرابعة

وتُعرض الحلقة الرابعة على القنوات الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، الذي يشاركه معه البطولة، الفنانة مي عمر وداليا مصطفى، على قناة الحياة في الساعة 9 ونصف مساءً، بينما على شبكة DMC في تمام الساعة 11 ونصف مساءً.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

ومنذ بدء السباق الرمضاني، بدأ الجمهور في اختيار الأعمال التي استحوذت على اهتماماته، ومن بينها مسلسل علاقة مشروعة في رمضان 2023 من بطولة الفنان ياسر جلال، الذي يقدم شخصية رجل أعمال شرقي ورومانسي متزوج من الفنانة مي عمر، ويشاركه في العمل الفنانة داليا مصطفى، وعدد من نجوم ونجمات الفن.