موعد أذان المغرب في جميع محافظات مصر.. ثالث أيام شهر رمضان 2023

متي يحين موعد أذان المغرب في جميع محافظات مصر ثالث أيام الشهر الكريم، سؤال يعد الأكثر تداولا في مصر عقب بداية الصيام حيث يرتبط رفع أذان المغرب بشهر رمضان المبارك بعدة طقوس روحانية بشهرمضان.

يحدد موعد أذان المغرب في جميع محافظات مصر توقيت رفع الأذان بالمحافظات وإفطار ثالث أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في جميع محافظات مصر

موعد أذان المغرب في جميع محافظات مصر يحدد سنويا وفقا لإمساكية شهر رمضان 2023 الخاصة بكل محافظة، التي تصدرها هيئة المساحة المصرية وفقا لخطوط الطول والعرض، ومساقط الظل بالمدن المختلفة، وتضم الإمساكية الخاصة بكل مدينة مواقيت الصلاة وتشمل موعد أذان الفجر وموعد الشروق وموعد أذان الظهر وموعد أذان العصر وموعد أذان المغرب وموعد أذان العشاء.

إمساكية شهر رمضان 2023

تنشر «الوطن» موعد أذان المغرب في جميع محافظات مصر ثالث أيام الشهر المبارك وفقا لإمساكية شهر رمضان المعلنة بكل مدينة.

موعد أذان المغرب اليوم بأسوان الساعة 6:36

موعد أذان المغرب اليوم بالقاهرة الساعة 6:6

مواقيت الصلاة بالمحافظات

موعد أذان المغرب اليوم ثالث أيام رمضان 2023 بسوهاج الساعة 6:16

موعد أذان المغرب اليوم ثالث أيام رمضان 2023 بالقليوبية الساعة 6:6

موعد أذان المغرب اليوم ثالث أيام رمضان 2023 بالبحر الأحمر الساعة 5:55 دقيقة

موعد أذان المغرب برمضان

موعد أذان المغرب اليوم بدمياط الساعة 6:6

موعد أذان المغرب اليوم بكفر الشيخ الساعة 6:8

موعد أذان المغرب اليوم بالغربية الساعة 6:7

موعد أذان المغرب اليوم بقنا الساعة 6:00

موعد أذان المغرب اليوم بالمنيا الساعة 6:8

موعد أذان المغرب اليوم بالبحيرة الساعة 6:9 دقيقة

مواقيت الصلاة ثالث أيام رمضان

موعد أذان المغرب بالجيزة الساعة 6:7

موعد أذان المغرب بالشرقية الساعة 6:6

موعد أذان المغرب بالسويس الساعة 6:1 مساء.

موعد أذان المغرب

موعد أذان المغرب بالإسكندرية الساعة 6:11

موعد أذان المغرب بالفيوم الساعة 6:8 مساء

إمساكية رمضان 2023 بالمحافظات

موعد أذان المغرب ببورسعيد الساعة 6 مساء

موعد أذان المغرب بالمنوفية الساعة 6:9

موعد أذان المغرب اليوم بالدقهلية الساعة 6:6