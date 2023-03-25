انطلاق الملتقى الفكري الرمضاني ببنها «صور»

أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية انطلاق ملتقى الفكر الإسلامي الرمضاني بمناسبة حلول شهر رمضان 2023 الذي يستضيفه مسجد ناصر ببنها في إطار الأنشطة الثقافية والدينية الرمضانية بالقليوبية.

العبادات والأخلاق لا ينفصلان مطلقاً

وعقد فضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية عقب صلاة التراويح ندوة دينية بالملتقى الفكري بمسجد ناصر بمدينة بنها الذي ينعقد يومياً وحتى نهاية الشهر الكريم.

تناول اللقاء عنوان شهر رمضان وأخلاق الصائمين وقام وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية بالإشارة إلى أن العبادات والأخلاق لا ينفصلان مطلقًا.

الشعائر الخالية من الأخلاق لا يصعد منها شيء

أضاف أن الشعائر الخالية من الأخلاق والسلوكيات الكريمة لا يصعد منها شيء ولا تصل إلى الله أبدا حيث إن الصيام كفريضة وشعيرة دينية يعتبر مدرسة لتزكية وتهذيب السلوك لدى الفرد المسلم (فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابّه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم).

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أن مدرسة الصيام تعمل على تنمية الشعور بذوي الحاجات (كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان) لذلك كله فإن الصيام جعله الله عز وجل لنفسه وأضافه لذاته تكريماً وتشريفاً دون سائر العبادات (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزى به) وكم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش حيث كان بعيداً عن التخلق بأخلاق الصائمين فصار متعوداً لا متعبداً.