ياسر جلال يطرد مي عمر في مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 3

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، المشهد الذي انتظره الجمهور منذ أمس وذلك بعد عرضه على قناة الحياة في تمام الساعة 9:30 مساء، وكان بعد أن رفض ياسر جلال إجهاض الطفل الذي تحمله منه مي عمر، لتذهب إلى منزله ويفاجأ بها.

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال

بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل علاقة مشروعة، بمشهد مي عمر في منزله وتنوي البقاء معه للصباح، لينفعل ياسر جلال ويقول لها إنها يجب أن تذهب إلى منزلها، لأن أمجد سيغضب، ليقول: «أمجد لما بيتوتر الشغل بيتعطل، من فضلك روحي البيت وابقي طمنينا»، لترد داليا مصطفى، التي تجسد زوجته عاليا: «أنت كأنك بتطردها».

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

ويستكمل ياسر جلال أن عمله سيتضرر، لتنوي مي عمر الرحيل، ليتصل بها وتقول له إنها لم تجهض الجنين، ليؤكد لها أنه سيجلس معها ويتحدثان، بينما ينتظرها عمرو عند منزلها ويتصل بها عليها.

مواعید عرض مسلسل علاقة مشروعة

ومن المقرر عرض مسلسل علاقة مشروعة، على قناة الحياة يوميًا في رمضان 2023، الساعة 9.30 مساء ويعاد الساعة 4.30 فجرا والساعة 1.30 مساء، بينما يُعرض على شبكة DMC، في تمام الساعة 11 والنصف مساء.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة

ومن المقرر عرض أحداث مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال، على قناة الحياة وشبكة dmc، ومنصة «Watch IT» الإلكترونية.

تردد قناة الحياة

التردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة : HD.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال

وتدور أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء، وهو من أكثر الأعمال الدرامية التي ينتظرها محبو الفنان كونه يُقدم مادة فنية دسمة، كما اعتاد الجمهور على أعماله خلال شهر رمضان الكريم.