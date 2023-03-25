القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة بطولة یاسر جلال في رمضان 2023

أصبحت القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال في رمضان 2023، محط اهتمام الكثير من الناس بعدما لاقت الحلقتين الأولى والثانية اهتماما كبيرًا، إذ يعرض المسلسل عبر قنوات شبكة «الحياة»، و«DMC»، إضافة إلى منصة «Watch IT» الإلكترونية، ومن المقرر عرض أحداث الحلقة الثالثة اليوم.

مسلسل علاقة مشروعة بطولة یاسر جلال

يُعرض مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023 عبر مجموعة من القنوات الناقلة وهي الحياة، وشبكة «DMC»، إذ يذاع المسلسل على قناة الحياة في التاسعة والنصف مساء، وعلى شبكة «DMC»، الساعة 11 ونصف مساءً، أما المسلسل فقد جذب الانتباه من اللحظة الأولى لعرضه على الشاشات، وبدأ الجميع يتداول لقطات منه وتحديداً الحلقة الثانية التي أصبحت ترند بسبب «المصروف» الذي طلبته ابنته.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة

بالنسبة للباحثين عن تردد القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، فهي كالتالي:

تردد قناة الحياة الحمراء

التردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة:SD

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز : 27500.

الجودة : HD.

مواعید عرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الثانية

ويتم عرض الحلقة الثالثة على القنوات الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، على قناة الحياة في الساعة 9 ونصف مساءً، بينما على شبكة DMC في تمام الساعة 11 ونصف مساءً.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

وتدور تفاصيل وأحداث مسلسل علاقة مشروعة في رمضان 2023 والتي يقدمها الفنان ياسر جلال، بشخصية رجل أعمال شرقي ورومانسي متزوج من الفنانة مي عمر، ويشاركه في العمل الفنانة داليا مصطفى.