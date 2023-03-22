مصرع طفل انهار حائط عليه في قنا

لقي طفل مصرعه، عصر اليوم الأربعاء ، إثر انهيار حائط عليه بقرية أبو مناع شرق «الميات» بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

انهيار حائط على طفل

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا إخطاراً من غرفة العمليات في محافظة قنا، يفيد ورود بلاغ لمرفق إسعاف قنا، بمصرع طفل إثر انهيار حائط عليه بقرية في مركز دشنا.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلي مكان الواقعة، وتبين أن الطفل المتوفى يدعى يوسف حسين أحمد محمد، 10 سنوات، مقيم بقرية «الميات».

وجرى نقل جثة الطفل بواسطة سيارة إسعاف قنا، إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.