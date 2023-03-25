رابط حجز شقق وزارة الإسكان لمن سجلوا إلكترونيا.. يبدأ صباح الغد

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء حجز شقق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لذا نستعرض أبرز ملامح الطرح الجديد، وكيفية الحجز، ورابط حجز شقق وزارة الإسكان لمن سجلوا إلكترونيا وسددوا جدية الحجز، وسكن لكل المصريين القاهرة الجديدة، في المقدمة وهي كالتالي:

رابط حجز شقق وزارة الإسكان

1 - يبدأ غدا الساعة 10 صباحا، الحجز الإلكتروني لـ10872 وحدة سكنية، بمشروع جنة وذلك لمن قاموا بالتسجيل إلكترونيا، وسددوا جدية الحجز الخاصة بتلك الوحدات.

2 - حجز وحدات مشروع دار مصر، يبدأ يوم الثلاثاء القادم، بداية من الساعة 10 صباحا، بينما يبدأ حجز وحدات مشروع سكن مصر، يوم الخميس القادم بداية من الساعة 10 صباحا، فيما يبدأ حجز وحدات مشروع الإسكان المتميز، يوم الاثنين الموافق 3 من أبريل القادم في تمام الساعة 10صباحا، وبالنسبة لحجز وحدات مشروع قطامية جاردنز، فيبدأ يوم الأربعاء الموافق 5 من أبريل من الساعة 10صباحا.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح 22332 وحدة سكنية

3 - طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 22332 وحدة سكنية بمشروعات (جنة - دار مصر - سكن مصر - الإسكان المتميز - قطامية جاردنز)، لتلبية إحتياجات كافة الشرائح المجتمعية.

4 - يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز online، من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان فى المواعيد المذكورة.