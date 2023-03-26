«لوّن حياتك» مع عالم من الألوان لتثري منزلك بالفخامة والرُقي من «دهانات الجزيرة»

تكشف «دهانات الجزيرة» الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن منتجات مبتكرة وفريدة من نوعها تلبيةً لجميع الأذواق و ذلك من خلال حملتها الإعلانية الأحدث التي تم تصويرها بالتعاون مع النجمة أروى جودة.

بعد أكثر من 40 عاماً من الخبرة، تسلّط الحملة الإعلانية الجديدة الضوء على شعار الشركة الجديد «لوّن حياتك»، مقدمةً عالماً من الألوان ذات الجودة العالية والتقنيات الحديثة.

يأتي هذا في خطوة متوافقة مع انطلاق الشركة في مصر بقيمة استثمارات تزيد عن 1.2 مليار جنيه مصري بهدف افتتاح 400 متجر فى كل أنحاء مصر خلال العام الحالي.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة "دهانات" الجزيرة الأستاذ عبدالله بن سعود الرميح "الابتكار والتطوير المستمر على رأس أولوياتنا، لهذا السبب، تكرَس "دهانات الجزيرة" كل مواردها للحفاظ على الإبتكار كقيمة أساسية لمنتجاتها عن طريق إدخال منتجات جديدة باستمرار في السوق المصري مع الوعد لعملائنا بتقديم منتج فريد من نوعه ومتميز يلبي جميع احتياجاتهم المختلفة".

وأضاف: "نأمل من خلال تقديم منتجات مميزة وعالية الجودة أن نحدث ثورة في سوق الدهانات المصري، وهذا سيفتح أمامنا فرص جديدة للنمو والتوسع محلياً وكذلك تصدير منتجاتنا إلى المزيد من الدول الأفريقية بحلول عام 2024، كأسواق جديدة تعتزم" دهانات الجزيرة "الدخول إليها".

بالإضافة إلى توفير منتجات تلبي أعلى المعايير الدولية في الجودة والسياسات المستدامة للبيئة، توفر الشركة أيضاً تجربة تسوّق فريدة من نوعها من خلال موقع وتطبيق "دهانات الجزيرة" يستخدم الذكاء الاصطناعي لعرض مجموعة واسعة من الخيارات اللونية والحلول الإنشائية التي لا يمكن الحصول عليها في صالات العرض، وكل هذا يخلق نقطة بيع مميزة للعملاء وأثر ملموس في السوق المصري.

الجدير بالذكر أن مصنع "دهانات الجزيرة" في مصر تم إنشاؤه في عام 2020 في مدينة العاشر من رمضان ويعمل كمنصة صناعية رئيسية مزودة بأحدث المعدات والتقنيات المتطورة.

ينقسم المصنع بشكل رئيسي إلى خمس وحدات إنتاج؛ حيث تتمحور الوحدة الأولى من الإنتاج حول الدهانات الإنشائية وتركز على الأساسيات والمعاجين وجميع أنواع الدهانات الداخلية والخارجية والرذاذية.

كما تركز الوحدة الثانية من الإنتاج على الدهانات الصناعية والدهانات العازلة، وستنضم الوحدات الثلاثة الأخرى إلى القوة الإنتاجية في العام القادم.

منذ تأسيسها، نجحت "دهانات الجزيرة" في قيادة صناعة الدهانات خارج حدود المملكة العربية السعودية، حيث أنشأت مصنعين وثماني وحدات إنتاج بطاقة إنتاجية تبلغ 400,000 طن سنوياً من منتجات متنوعة مع 650 صالة عرض في المملكة والخيلج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.