«النقل»: طرح مواقع للامتياز الإعلاني لتقديم إنترنت مجاني بمحطة القاهرة

أعلنت وزارة النقل، طرح شركة «إم أو تي» استغلال المواقع الإعلانية المتاحة بأملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق، موضحة في منشور رسمي لها، أنّه جار استقبال العروض من مختلف الشركات على مستوى الجمهورية اعتبارا من اليوم، وآخر موعد لتلقي العروض هو الأحد 9 أبريل المقبل.

تفاصيل طرح الامتياز الإعلاني لمترو الأنفاق

وأضافت الوزارة، أنّ العروض المقدمة تشمل تقديم خدمة الإنترنت المجانية واستغلالها إعلانيا داخل محطة قطارات القاهرة، وتقديم خدمة الإنترنت المجانية «واي فاي» استغلالها إعلانيا داخل قطارات تالجو، والامتياز الإعلاني الداخلي للخط الأول لمترو الأنفاق، فضلا عن الامتياز الإعلاني الداخلي للخط الثاني لمترو الأنفاق، ومواقع فضاء لإقامة 2 يونيبول بمنطقة العباسية على كوبري 6 أكتوبر.

وتشمل العروض المقدمة، الامتياز الإعلاني الداخلي للخط الثالث لمترو الأنفاق، والاستغلال الإعلاني للإذاعة الداخلية للخط الأول والخط الثاني والخط الثالث لمترو الأنفاق، والامتياز الإعلاني الداخلي لمحطات القطار الكهربائي الخفيف المعروف باسم قطار العاصمة، وموقع فضاء لإقامة شاشة إعلانية على كوبري 6 أكتوبر بالساحة الخارجية لمحطة قطار القاهرة.

«النقل» تدعو القطاع الخاص للاستثمار في أحد قطاعاتها

وفي سياق منفصل، دعت وزارة النقل، شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير القطاع، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لقطاعات النقل في مصر، ومنها قطاع النقل النهري، وفي ضوء ما تتمتع به مصر من مرور أكبر شريان مائي في أفريقيا، وهو نهر النيل، حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية نحو 3126 كيلومتر تقريبا.